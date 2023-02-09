Askanews: Мелони и Макрон поссорились из-за приглашения Зеленского в Париж

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон поссорились из-за приглашения лидера Украины Владимира Зеленского в Париж. Об этом пишет итальянское издание Askanews.

Итальянский премьер посчитала такое приглашение неуместным и нарушающим единство Евросоюза, отмечает газета.

"Я понимаю внутриполитические вопросы, но бывают случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу, и это мне кажется одним из таких случаев", — заявила она.

Макрон, в свою очередь, комментируя заявление Мелони заявил, что Франция играла особую роль с самого начала конфликта на Украине, а приглашение Зеленского было частью этой роли.