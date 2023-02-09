Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон поссорились из-за приглашения лидера Украины Владимира Зеленского в Париж. Об этом пишет итальянское издание Askanews.
Итальянский премьер посчитала такое приглашение неуместным и нарушающим единство Евросоюза, отмечает газета.
"Я понимаю внутриполитические вопросы, но бывают случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует пойти в ущерб делу, и это мне кажется одним из таких случаев", — заявила она.
Макрон, в свою очередь, комментируя заявление Мелони заявил, что Франция играла особую роль с самого начала конфликта на Украине, а приглашение Зеленского было частью этой роли.
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