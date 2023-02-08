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Журналист Херш: советник Байдена координировал планирующую диверсию на "Северных потоках" группу

Журналист Херш: США взорвали "Северные потоки", чтобы Германия не отказалась поддерживать Украину

Мир

Журналист из США Сеймур Херш заявил, что в администрации главы Штатов Джо Байдена боялись решения Берлина не помогать Киеву из-за функционирования "Северных потоков".

Журналист Херш: США взорвали "Северные потоки", чтобы Германия не отказалась поддерживать Украину

По мнению публициста, Запад зависел от газопроводов, благодаря которым получал дешёвое голубое топливо.

"Вашингтон опасался, что ФРГ не захочет снабжать Украину деньгами и оружием, которые нужны для победы над РФ", — подчеркнул журналист в своём блоге.

Ранее Херш обвинил советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана в создании команды для планирования диверсии на "Северных потоках".

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Журналист Херш: советник Байдена координировал планирующую диверсию на "Северных потоках" группу
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