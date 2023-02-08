Журналист из США Сеймур Херш заявил, что в администрации главы Штатов Джо Байдена боялись решения Берлина не помогать Киеву из-за функционирования "Северных потоков".
По мнению публициста, Запад зависел от газопроводов, благодаря которым получал дешёвое голубое топливо.
"Вашингтон опасался, что ФРГ не захочет снабжать Украину деньгами и оружием, которые нужны для победы над РФ", — подчеркнул журналист в своём блоге.
Ранее Херш обвинил советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана в создании команды для планирования диверсии на "Северных потоках".
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