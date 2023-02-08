В Германии назвали "харакири" поставки танков Leopard Украине

Поставки киевскому режиму танков Leopard1A5 — авантюра, которая обернётся реальным конфликтом с Россией для Европы, заявил депутат Левой партии ФРГ Дитмар Барч.

Как подчеркнул Барч, передача тяжёлой техники Украине сравнима с харакири для ЕС.

"Ваше танковое харакири выходит на новый уровень. Поставки должны быть осуществлены к 2024 году, а к этому времени уже давно должен быть мир", — заявил депутат в беседе с NTV.

Как подчеркнул политик, Берлин ввязался в игру "ва-банк", что угрожает безопасности страны и Европы в целом.