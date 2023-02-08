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В Германии не смогли назвать точное число танков Leopard 1 для передачи Украине

Мир

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что киевский режим должен получить "двузначное" число танков Leopard 1в первом квартале этого года. Однако, сколько конкретно Берлин передаст машин, он сосчитать не смог.

В Германии не смогли назвать точное число танков Leopard 1 для передачи Украине

Ранее стало известно, что ФРГ намерена отправить Украине 178 танков, но передача оружия будет осуществляться постепенно.

"(Заявленное. — Прим. ред.) количество есть, но они должны быть отремонтированы для боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем, сколько", — сообщил Хабек на брифинге.

Как подчеркнул вице-канцлер, по мнению Берлина вопрос о поставке тяжёлой техники Украине был решён "вовремя".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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