В Германии не смогли назвать точное число танков Leopard 1 для передачи Украине

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что киевский режим должен получить "двузначное" число танков Leopard 1в первом квартале этого года. Однако, сколько конкретно Берлин передаст машин, он сосчитать не смог.

Ранее стало известно, что ФРГ намерена отправить Украине 178 танков, но передача оружия будет осуществляться постепенно.

"(Заявленное. — Прим. ред.) количество есть, но они должны быть отремонтированы для боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем, сколько", — сообщил Хабек на брифинге.

Как подчеркнул вице-канцлер, по мнению Берлина вопрос о поставке тяжёлой техники Украине был решён "вовремя".