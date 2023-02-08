Полковник Макгрегор: Вашингтон осознаёт, но не хочет признать конец киевского режима

Время киевского режима подходит к концу из-за раздутого Вашингтоном украинского конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Как подчеркнул военный, ВСУ уже вербуют детей и стариков и ни о какой "победе" не может идти и речи.

Однако, как подчеркнул Макгрегор, Штаты до сих пор не могут признать, что Украине не выстоять, хотя прекрасно это понимают.

"Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет <…> Тем не менее, мужчины, которые остались, не все в состоянии (идти на фронт. — Прим. ред.), некоторые — в преклонном возрасте, некоторые из них — дети, и они (Киев. — Прим.ред.) в отчаянии используют эти группы людей. Этот режим подходит к концу", — заявил Макгрегор в эфире Judging Freedom.

По словам полковник, всего за год Вашингтон сумел проиграть прокси-войну на Украине, и теперь эскалация только растёт. НАТО и США оказались перед фактом реального противостояния с Россией.

"За один год мы потерпели поражение в прокси-войне на Украине и, более того, теперь мы на пороге потенциального конфликта с Россией, чего мы пытались избежать многие годы", — резюмировал Макгрегор.