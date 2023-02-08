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Полковник Макгрегор: Вашингтон осознаёт, но не хочет признать конец киевского режима

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Время киевского режима подходит к концу из-за раздутого Вашингтоном украинского конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Как подчеркнул военный, ВСУ уже вербуют детей и стариков и ни о какой "победе" не может идти и речи.

Полковник Макгрегор: Вашингтон осознаёт, но не хочет признать конец киевского режима

Однако, как подчеркнул Макгрегор, Штаты до сих пор не могут признать, что Украине не выстоять, хотя прекрасно это понимают.

"Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет <…> Тем не менее, мужчины, которые остались, не все в состоянии (идти на фронт. — Прим. ред.), некоторые — в преклонном возрасте, некоторые из них — дети, и они (Киев. — Прим.ред.) в отчаянии используют эти группы людей. Этот режим подходит к концу", — заявил Макгрегор в эфире Judging Freedom.

По словам полковник, всего за год Вашингтон сумел проиграть прокси-войну на Украине, и теперь эскалация только растёт. НАТО и США оказались перед фактом реального противостояния с Россией.

"За один год мы потерпели поражение в прокси-войне на Украине и, более того, теперь мы на пороге потенциального конфликта с Россией, чего мы пытались избежать многие годы", — резюмировал Макгрегор.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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