Министр обороны Германии Борис Писториус лично привёз в Киев "первый" танк Leopard 2.
Поставки немецких танков Leopard были согласованы Германией в конце января. Недавно Писториус встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Немецкий министр привёз Резникову необычный подарок — уменьшенную копию немецкого танка Leopard 2.
Фотографией танка поделился Резников в своих соцсетях. Он написал, что это "первый" Leopard 2, который прибыл в Киев.
"Их будет больше", — подчеркнул Резников.
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