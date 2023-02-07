МК: Министр обороны Германии Писториус лично привёз в Киев "первый" танк Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус лично привёз в Киев "первый" танк Leopard 2.

Поставки немецких танков Leopard были согласованы Германией в конце января. Недавно Писториус встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Немецкий министр привёз Резникову необычный подарок — уменьшенную копию немецкого танка Leopard 2.

Борис Писториус и Алексей Резников

Фотографией танка поделился Резников в своих соцсетях. Он написал, что это "первый" Leopard 2, который прибыл в Киев.

"Их будет больше", — подчеркнул Резников.