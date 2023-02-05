Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся

Соединённые Штаты окончательно утрачивают связь с реальностью, уверена турецкий аналитик. Вашингтон отказывается принимать, что современный мир изменился, и США лишились былых козырей.

Десятилетиями Белый дом добивался своих целей по всему миру с помощью односторонних санкций, шантажа, экономического давления, даже не брезговал военными вторжениями и госпереворотами, пишет издание Sabah. Но во внешней политике США всё чаще случаются провалы.

"Самое большое доказательство этому состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз", — отметила специалист.

В пример она привела проблемы с поставками американских самолётов F-16 турецким ВВС. Накануне сделки конгрессмены заявили, что одобрят контракт только в том случае, если Анкара не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

В ответ Турция ясно дала понять, что угрозы будут тщетными, и страна с готовностью рассмотрит альтернативные варианты обеспечения собственной безопасности.