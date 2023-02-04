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Политолог Джералла: глава ЦРУ озвучил "смертный приговор для режима" Зеленского

Мир

Во время своего визита на Украину директор ЦРУ Уильям Бернс предложил способ прекратить боевые действия, но Киев отказался расставаться с территориями ради перемирия.

Политолог Джералла: глава ЦРУ озвучил "смертный приговор для режима" Зеленского

Если бы украинские власти признали освобождённые области регионами России, это стало бы крахом для Владимира Зеленского, уверен политолог Владимир Джаралла.

"Речь идет о фактической капитуляции, и о том, что Россия получает освобождённые ею ранее территории. Тем самым, режим Зеленского фактически подписывает себе политический смертный приговор", — пишет эксперт в издании "Журналистская правда".

Джаралла отметил, что американский разведчик является настоящим профессионалом, а потому озвучил единственную реалистичную возможность разрешить украинский кризис. Он добавил, что и далее в Вашингтон не будет отказываться от выбранного курса, даже если для этого потребуется заменить действующего украинского президента на более послушную марионетку.

Ранее немецкий журналист заявил, что лидеры Евросоюза мастерски лгут украинцам, обещая присоединение к ЕС в обозримом будущем.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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