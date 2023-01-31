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Анпилогов: историческая ошибка РФ привела к укреплению нацистского режима на Украине

Мир

Россия в 2014 году совершила ошибку, которая поспособствовала укреплению нацистского режима на Украине. Об этом сообщил глава Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о роли Минских соглашений в подготовке ВСУ к конфликту.

Анпилогов: историческая ошибка РФ привела к укреплению нацистского режима на Украине

Он напомнил, что после громких высказываний экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего лидера Франции Франсуа Олланда весь мир понял, с какой целью на самом деле принимались Минские соглашения. Историк назвал эти договорённости "полной фикцией" для обмана России.

"Фактически РФ в надежде на какое-то мирное разрешение дала возможность укрепиться националистическому и уже прямо нацистскому режиму на Украине. К сожалению, это была ошибка. Ошибка и политическая, и, наверное, в чём-то даже историческая. Усилия, которые можно было потратить в 2014–2015 годах на силовое урегулирование конфликта, не сравнимы с теми усилиями, с помощью которых сейчас Россия покупает свою историческую судьбу", — отметил собеседник издания.

По его словам, Запад и Украина нацелены на полное разрушение РФ. При этом Анпилогов подчеркнул: у сегодняшнего варианта решения украинского вопроса есть положительные стороны, ведь теперь конфликт не вернётся в состояние "заморозки".

Ранее в документальном фильме BBC "Путин против Запада" Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Киеву восемь лет на строительство армии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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