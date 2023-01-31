Захарова: на Западе начинают понимать, что за конфликтом на Украине стоят США

В западных странах стали постепенно осознавать, что провокационные действия США — основная причина начала украинского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что недавно политики из Франции, Великобритании, Германии и Украины раскрыли истинную роль Минских соглашений. По её словам, западные лидеры, которые с помощью этих договорённостей дали киевскому режиму время на подготовку к боевым действиям, должны нести ответственность за свои поступки.

"То тут, то там проявляются и дополнительное просветление, и дополнительная позиция о том, что в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация", — отметила Захарова в эфире программы "Соловьёв. Live".

Дипломат добавила, что западные политологи, аналитики и журналисты начали всё чаще обвинять Вашингтон в организации украинского конфликта.

Она также подчеркнула: США хотят ослабить не только Россию, но и другие страны, создающие "турбулентность в западном болоте".