Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Буйный пациент с травмой напал на бригаду скорой помощи во Владивостоке
Мардан предложил устроить случайный пролёт "Калибра" над всей территорией Польши
Гладков: в Белгородской области с начала СВО погибло 25 мирных жителей
Единственными выжившими в танковой войне могут стать российские БМПТ "Терминатор"
Педиатр рассказал, как правильно закаливать ребенка
Гаврилов: Москва готова к жёсткому ответу в случае поставок оружия Киеву для ударов по России
На "Роза Хутор" открылся лекторий
Коротченко призвал нацелить на Германию "Искандеры" и "Калибры" с ядерными боеголовками
Боевики ВСУ просят Зеленского разъяснить закон об уголовной ответственности для военных

Аксёнов предложил наказать Германию после её решения передать танки Leopard Киеву

Мир

После того, как Германия согласилась отправить Украине танки Leopard 2, Россия должна перестать поставлять ей энергоносители и удобрения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Аксёнов предложил наказать Германию после её решения передать танки Leopard Киеву

Политик назвал прекращение поставок энергоносителей Берлину самой лучшей мерой противодействия против немецкого оружия, подчеркнув, что это всего лишь его субъективное мнение.

"На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. В данном случае я как гражданин выражаю своё личное мнение", — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Также политик уверен, что хвалёные танки Leopard 2 будут в распоряжении ВСУ совсем недолго, поскольку их быстро уничтожат российские военные.

"Снова "Дранг нах остен", снова план "Барбаросса", снова "вундерваффе". Сценарий знаком, финал известен", — добавил Аксёнов.

Ранее ФРГ заявила о своём согласии поставить Украине танки Leopard 2.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков

Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.

Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Ходаковский заявил, что войска ВС РФ начали наступление на Угледарском направлении
Россия стала как США, где молодые люди убивают для развлечения Сергей Лебедев Знак зодиака 25 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
PestiSracok: в Закарпатье массово мобилизуют венгров в ВСУ из-за потерь в Соледаре — почти похищают
PestiSracok: в Закарпатье массово мобилизуют венгров в ВСУ из-за потерь в Соледаре — почти похищают
Последние материалы
Арестович заявил, что причиной увольнения украинских чиновников является их "тяжкий грех"
Националист ВСУ Олег Собченко уничтожен ВС РФ под Артёмовском
Защита людей и России от угроз — цели спецоперации на Украине, заявил Путин
Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ начнут наступление на Украину сразу с нескольких направлений
Астролог: у каждого знака Зодиака есть своё место силы
Путин: украинские заградотряды расстреливают своих в спину
Ученые Австралии: ЭКО не отражается на развитии ребенка
Котенок: никакие циркуляры от киевской власти не остановят деградацию ВСУ
В Генштабе Чехии не исключили, что в стране может быть проведена частичная мобилизация
По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников