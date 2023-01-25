Аксёнов предложил наказать Германию после её решения передать танки Leopard Киеву

После того, как Германия согласилась отправить Украине танки Leopard 2, Россия должна перестать поставлять ей энергоносители и удобрения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Политик назвал прекращение поставок энергоносителей Берлину самой лучшей мерой противодействия против немецкого оружия, подчеркнув, что это всего лишь его субъективное мнение.

"На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. В данном случае я как гражданин выражаю своё личное мнение", — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Также политик уверен, что хвалёные танки Leopard 2 будут в распоряжении ВСУ совсем недолго, поскольку их быстро уничтожат российские военные.

"Снова "Дранг нах остен", снова план "Барбаросса", снова "вундерваффе". Сценарий знаком, финал известен", — добавил Аксёнов.

Ранее ФРГ заявила о своём согласии поставить Украине танки Leopard 2.