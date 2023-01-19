Аксёнов: попытки Зеленского вернуть Крым приведут к потере Украиной новых территорий

Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе заявлял, что с помощью тяжёлой техники Запада ВСУ намерены вернуть Крым. Эти попытки приведут к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч солдат. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Никакое вооружение не поможет киевскому режиму снова влезть в Крым своим пятачком и положить на наш стол свои свиные копытца. Результатом таких попыток может быть только одно: потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным и появление на украинских кладбищах тысяч новых могил. Но, может быть, это и есть настоящая цель Зеленского?" — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Глава Крыма считает, что всё созданное на полуострове принадлежит России "по праву и по справедливости".

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