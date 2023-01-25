Киссинджер: после окончания СВО Россия должна быть включена в европейское поле

После завершения украинского конфликта Россия должна быть включена в европейское поле, следует из заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

В интервью La Stampa, посвящённом воспоминаниям о руководителе автоконцерна FIAT Джанни Аньелли, американский политик подчеркнул: известный итальянский промышленник всегда понимал, что РФ в буквальном смысле — часть Европы.

"Я думаю, когда закончится конфликт на Украине, Россия, без сомнений, должна быть включена в европейское поле. Считаю, что Джанни сказал бы то же самое", — отметил Киссинджер.

Он добавил, что Россию всегда привлекала культурная модель Европы. Кроме того, бывший госсекретарь США призвал мировых политиков не прерывать международные диалоги. По его словам, контакты нужно сохранять даже в том случае, если одна из стран вовлечена в конфликт.

Ранее Киссинджер сообщил, что нейтральный статус Украины и отказ Киева от членства в НАТО позволят урегулировать кризисную ситуацию мирным путём.