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Экс-госсекретарь США Киссинджер: завершить конфликт позволит нейтральный статус Украины

Мир

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал способ завершить конфликт на Украине. По его мнению, это позволит сделать нейтральный статус страны и нахождение её вне НАТО, пишет американский журнал Foreign Affairs.

"Киссинджер указывает, что если Украина вступит в НАТО, граница альянса будет "в пределах 300 миль от Москвы", что устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия. В другом месте он предположил, что решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина, но он не объясняет, как может быть гарантирована безопасность страны как нейтрального буферного государства", — отмечает автор издания.

Экс-госсекретарь также добавил, что из-за большой территории страны и отсутствия географической защиты Россия страдает от "постоянного ощущения незащищённости".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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