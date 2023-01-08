Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал способ завершить конфликт на Украине. По его мнению, это позволит сделать нейтральный статус страны и нахождение её вне НАТО, пишет американский журнал Foreign Affairs.
"Киссинджер указывает, что если Украина вступит в НАТО, граница альянса будет "в пределах 300 миль от Москвы", что устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия. В другом месте он предположил, что решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина, но он не объясняет, как может быть гарантирована безопасность страны как нейтрального буферного государства", — отмечает автор издания.
Экс-госсекретарь также добавил, что из-за большой территории страны и отсутствия географической защиты Россия страдает от "постоянного ощущения незащищённости".
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