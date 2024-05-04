Подводный тоннель между Испанией и Марокко: ключевые детали и сроки проекта к Чемпионату мира 2030

Между Африкой и Европой будет построен гигантский подводный тоннель

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Строительство подводного тоннеля между Европой и Африкой обещает упростить путешествия, особенно благодаря масштабному проекту соединения Испании и Марокко. Согласно планам, тоннель будет готов к Чемпионату мира по футболу 2030 года, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко, и стоить он будет около 6 миллиардов евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Sj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как сообщает Daily Star, тоннель пройдет через Гибралтарский пролив и соединит железнодорожные сети двух стран. Протяженность тоннеля составит приблизительно 27 километров, а его максимальная глубина достигнет 475 метров. Планируется, что через тоннель будет проходить около 12,8 млн пассажиров в год, что усилит торговые и пассажирские связи между континентами.

Время в пути на высокоскоростном поезде через новый тоннель, включая остановки, оценивается в 5,5 часов, что является более быстрым и экологически чистым вариантом по сравнению с текущими маршрутами. В частности, полет из Мадрида в Танжер занимает 1,5 часа, а поездка на автомобиле с паромом — от 9 до 12 часов.

На данный момент точные расходы на проект еще не определены и могут превысить первоначальные оценки. Проект уже начался: министр водных ресурсов и оборудования Марокко Низар Барака встретился с испанским министром транспорта Оскаром Пуэнте для обсуждения деталей инициативы.