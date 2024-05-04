"Москвич" снова в топе рейтинга

"Москвич" вновь среди лидеров: возвращение в ТОП-10 самых продаваемых автомарок в РФ

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По результатам 17-й недели 2024 года марка "Москвич" успешно вернулась в список ТОП-10 самых популярных автомобилей в России, причём в последний раз она находилась в этом списке пять недель назад.

Фото: http://government.ru/news/47121/ by Unknown author is licensed under CC BY 4.0

LADA возглавила рейтинг с продажами 10 435 новых автомобилей, что составляет более 31% от общего объёма продаж. За LADA следуют шесть китайских марок: Haval, Chery, Geely, Changan, OMODA и EXEED, а также белорусский Belgee и китайский Jetour. "Москвич" замкнул десятку с 645 проданными авто.

В целом, на российском рынке за указанную неделю было продано 33 250 новых легковых авто, что на 11% больше по сравнению с предыдущей неделей.