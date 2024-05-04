Немецкие учёные разгадали тайну мозга, изучив оптические иллюзии на мышах

Nature Communications: названа причина, по которой мозг видит несуществующие объекты

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Немецкие нейробиологи из Тюбингенского университета провели исследование, в ходе которого изучили процессы в мозге, возникающие при восприятии оптических иллюзий на примере лабораторных мышей.

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Согласно публикации в журнале Nature Communications, они использовали иллюзии на основе цветового контраста, где мозг интерпретировал салатовые линии на белом фоне как часть замкнутой формы. Это было связано с активностью в зрительной коре, состоящей из шести уровней нейронов (V1-V6), каждый из которых обрабатывает разные аспекты изображений.

При подавлении активности высших нейронных уровней мыши переставали реагировать на иллюзии, что позволяет углубить понимание механизмов функционирования сознания и обработки визуальной информации.