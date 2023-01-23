Британский наёмник Перриман назвал артатаки ВС РФ на Украине "невероятно хорошими"

Британский наёмник Кристофер Перриман с 16-летним опытом службы в королевских войсках похвалил работу российской артиллерии в зоне спецоперации на Украине.

По словам 38-летнего снайпера, ситуация на фронте ежедневно меняется. Группировке ВСУ на Херсонском направлении довольно сложно продвигаться из-за постоянной работы артиллерии противника, отметил Перриман.

Наёмник надеется, что Запад направит на Украину тяжёлое вооружение, так как ВС РФ "невероятно хорошо" удаётся наносить артудары.

"Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадёт", — заявил он в беседе с Express.