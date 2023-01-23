Кошкин: Зеленский передал Западу "формулу Залужного", но танки не решат проблему ВСУ

Киевское руководство изначально считало встречу на базе Рамштайн танковой, поскольку президент Украины Владимир Зеленский придерживался цели передать своим западным кураторам "формулу Залужного": 700 бронетранспортёров, 500 гаубиц и 300 танков. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя Pravda.Ru недавнее признание лидера Незалежной.

Однако ситуация, которая сейчас складывается в ходе военной спецоперации, серьёзно напугала коллективный Запад, подчеркнул аналитик.

"Дело в том, что мы провели частичную мобилизацию. 150 тысяч резервистов уже находятся в зоне боевых действий, 150 тысяч продолжают тренироваться. Также военно-промышленный комплекс набирает обороты", — указал Кошкин.

Более того, российские войска ведут активные действия на линии боевого соприкосновения от Соледара до Угледара, подчеркнул политолог. Даже на Западе вынуждены признать, что ВСУ не смогут удержать свои позиции без дополнительных резервов. На этом фоне Киев проводит очередную волну мобилизации, вылавливая людей на улицах, отметил эксперт. Поэтому несколько десятков танков не смогут решить проблему, с которой столкнулись войска киевского режима.

"Канцлер Германии Олаф Шольц попал в "леопардовую" ловушку. Он попытался из неё выбраться, когда потребовал: "пусть пойдут Abrams, потом пойдут Leopard", но ещё больше застрял", — указал собеседник Pravda.Ru.

На вооружении украинской армии ещё остались советские танки, многие их которых уже уничтожены. По данным Кошкина, более семи тысяч единиц военной техники, в числе которых бронетранспортёры и бронированные машины, ликвидированы.

Ранее глава киевского режима Зеленский признал, что поставки западных танков не смогут изменить ситуацию на поле боя.