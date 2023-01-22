Турки предупредили Запад о реакции Путина на поставки ракет большой дальности

Поставки тяжёлой техники и дальнобойных ракет только "разозлят" российского президента Владимира Путина, заявили турецкие пользователи Сети. По их мнению, подобный шаг Запада может обернуться "кровавой баней".

По мнению комментаторов, Запад абсолютно не заботит благополучие других стран и цель США — поднимать собственный ВПК. А украинскому президенту Владимиру Зеленскому ничего не остаётся, как идти на шантаж.

"Это (поставки. — Прим. ред.) ещё больше разозлят Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут всё делать для затягивания конфликта", — написал один из комментаторов под соответствующей статьёй Haber 7. "По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернётся кровавой баней?" — поддержал другой читатель.

По мнению пользователей, Вашингтон снова пытается навязать миру "демократию", которая ему выгодна.

"США будут поставлять оружие, пока Украина воюет на их стороне", — резюмировали пользователи Сети.