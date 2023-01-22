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Британский полковник Кемп заявил, что Польша пристыдила Германию своим мужеством

Мир

Польша имеет гораздо больше причин "опасаться России", но при этом не отказывается передать Украине тяжёлое вооружение, заявил полковник британской армии в отставке Ричард Кемп.

По его словам, своим "мужеством" поляки "посрамили" Берлин.

"Сначала они хотели отправить только 5000 касок, в то время как другие страны быстро прислали смертоносное оружие; теперь они выкапывают танки, раскалывают НАТО, — цитирует полковника wpolityce.pl. — Поляки также пристыдили немцев своим бесстрашием".

Как подчеркнул Кемп, опасения берлина по поводу передачи танков киевскому режиму ставят "в неудобное положение" весь Запад.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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