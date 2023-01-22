Британский полковник Кемп заявил, что Польша пристыдила Германию своим мужеством

Польша имеет гораздо больше причин "опасаться России", но при этом не отказывается передать Украине тяжёлое вооружение, заявил полковник британской армии в отставке Ричард Кемп.

По его словам, своим "мужеством" поляки "посрамили" Берлин.

"Сначала они хотели отправить только 5000 касок, в то время как другие страны быстро прислали смертоносное оружие; теперь они выкапывают танки, раскалывают НАТО, — цитирует полковника wpolityce.pl. — Поляки также пристыдили немцев своим бесстрашием".

Как подчеркнул Кемп, опасения берлина по поводу передачи танков киевскому режиму ставят "в неудобное положение" весь Запад.