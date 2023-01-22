В ближайшие два месяца Запад может объявить о новом пакете помощи Украине и будет поддерживать Киев, пока президенту Незалежной Владимиру Зеленскому "будет кого мобилизовать", заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.
По его словам, однако план не идеален, и партнёры Киева "не учли важную деталь". Усилия НАТО и Пентагона по вооружению ВСУ могут сойти на нет из-за "обязательного пункта пропуска”. Границы Североатлантического альянса с Незалежной проходят на западе страны, тогда как театр боевых действий находится на востоке и юго-востоке.
"Чтобы добраться до фронта, оружие НАТО должно каким-то образом пересечь реку Днепр, через "обязательный пункт пропуска”, то есть по мосту. При необходимости российские военные могут разрушить часть мостов, чтобы облегчить наблюдение за оставшимися с помощью спутников и самолётов-разведчиков", — пояснил Василеску в интервью "ПолитРоссии".
Он подчеркнул, что подобный сценарий проще реализовать, чем вести наблюдение за всеми возможными "лазейками" для поставок оружия.
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