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Зампред Совбеза РФ Медведев сравнил конфликт России с Украиной и Западом с новой Отечественной войной

Мир

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил военный конфликт России с Украиной и Западом с новой Отечественной войной. Он уверен, что наша страна одержит в нём победу, как она это сделала в 1812 и 1945 годах.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что РФ является государством, которое привыкло бороться до конца. Он напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Киев.

"Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", — заявил Медведев в своём Telegram-канале.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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