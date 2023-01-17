Американское правительство попыталось обуздать Россию при помощи Украины, однако подобная политика потерпела крах, считает обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.
Журналист в своей статье заметил, что США хотят обуздать Россию посредством украинской крови, жизней, территории, географии и трагедии.
Суть подобной дешёвой тактики в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга, но она уже не способна принести результат, заключил автор публикации.
Ранее издание Global Times раскрыло, как антироссийская политика, которую проводят коллективный Запад и Украина, привела к серьёзному кризису в Европе, что в итоге сыграло на руку Кремлю.
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Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.