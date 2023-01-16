GT: сговор Зеленского с Байденом против России сыграл на руку Путину

Антироссийская политика, которую проводят коллективный Запад и Украина, привела к серьёзному кризису в Европе, что в итоге сыграло на руку Кремлю в экономической сфере. Об этом пишет обозреватель Карлос Мартинес в статье для Global Times.

По его мнению, " обособление" Европы от России равносильно экономическому самоубийству.

Журналист считает, что президент США Джо Байден фактически вступил в сговор против Кремля совместно с киевским режимом.

Он поспособствовал отправке Киеву огромного количества тяжёлого вооружения и пообещал Владимиру Зеленскому поддержку в вопросе членства Украины в НАТО.

Также США и их союзники ввели против России беспрецедентные санкции после начала СВО, но эти меры ударили против них самих, заметил автор публикации.

Аналитик пояснил, что санкции против российской энергетики повлекли за собой резкое повышение цен на энергоносители и продукты питания, рост инфляции и снижение заработной платы.