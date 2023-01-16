Кива: Зеленский готовит ликвидацию главкома ВСУ Залужного

Владимир Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

Политик, сославшись на источник в Киеве, отметил, что Зеленский давно обеспокоен и раздражён популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества. Кроме того, Залужный может и хочет при удобном случае заменить президента, добавил он.

По словам источника, убийство главкома хотят представить как российскую операцию.

"Зеленский слабый и самовлюблённей — он будет безжалостно уничтожать всех своих конкурентов, претендующих на власть. И чем ближе его конец — тем больше ошибок и преступлений", — заключил Кива.