Западные страны оказались не готовы к длительному противостоянию с Россией, как показал конфликт на Украине. Об этом сообщило испанское издание El Pais.
Авторы подчеркнули, что сейчас на Западе наблюдается явный дефицит боеприпасов и вооружения. Кроме того, выявилось несовершенство западной системы противовоздушной обороны.
"После передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей. Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны — нам нужны и высококачественные системы для перехвата баллистических ракет, и более простые, широко используемые системы для нейтрализации беспилотников", — сказала вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук, слова которой приводят журналисты.
Автор считает, что Западу следует более здраво оценивать силу и подготовку ВС РФ. Эшбрук напомнила, что российская армия — это "грозная сила", и недооценивать её очень недальновидно и опасно.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.