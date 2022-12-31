El Pais: Запад напрасно недооценивает силу российской армии

Западные страны оказались не готовы к длительному противостоянию с Россией, как показал конфликт на Украине. Об этом сообщило испанское издание El Pais.

Авторы подчеркнули, что сейчас на Западе наблюдается явный дефицит боеприпасов и вооружения. Кроме того, выявилось несовершенство западной системы противовоздушной обороны.

"После передачи оружия Киеву на Западе достаточно остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей. Более того, противостояние высветило необходимость модификации противовоздушной обороны — нам нужны и высококачественные системы для перехвата баллистических ракет, и более простые, широко используемые системы для нейтрализации беспилотников", — сказала вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Клювер Эшбрук, слова которой приводят журналисты.

Автор считает, что Западу следует более здраво оценивать силу и подготовку ВС РФ. Эшбрук напомнила, что российская армия — это "грозная сила", и недооценивать её очень недальновидно и опасно.