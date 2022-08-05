El Pais: передача Испанией Киеву 20 БТР не удовлетворит запросы Зеленского

Оборонное ведомство Испании приняло решение передать Украине в дар 20 бронетранспортёров TOA M-113 американского производства.

"Министерство обороны Испании продолжает рыться в своих арсеналах для доставки военной техники на Украину и приняло решение пожертвовать около двадцати бронетранспортёров TOA M-113. Но эта помощь вряд ли удовлетворит требования президента Владимира Зеленского", — пишет газета El Pais.

Ранее испанские власти говорили, что Киеву будут поставлены десять танков Leopard 2A4. Однако позднее выяснилось, что тяжелая боевая техника находится в плачевном состоянии, поэтому Мадрид отказался от этих планов.

К слову, Северная Македония тайно передала Киеву четыре штурмовика Су-25 на безвозмездной основе.