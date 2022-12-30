The Hill: Зеленский и Байден уже заложили основу для завершения конфликта на Украине

Запад уже готов положить конец украинскому конфликту с помощью мирных переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает The Hill.

По мнению обозревателя Авраама Шамы, вопросы, связанные с урегулированием кризиса, поднимались во время визита руководителя Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Наедине два президента, скорее всего, обсудили возможность прекращения боёв и заложили базу для будущих переговоров", — считает автор.

Он добавил, что американский лидер Джо Байден и европейские политики заинтересованы в завершении конфликта, так как им нужно восстанавливать экономику. Санкции против РФ могут обернуться для Запада глубокой рецессией, а мирные переговоры положительно скажутся на внутренней обстановке в США и ЕС, уточнил журналист.

Шама также подчеркнул: Вашингтон и Киев должны учитывать интересы России во время урегулирования конфликтной ситуации.