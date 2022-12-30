Times: Россия в начале 2000-х предупреждала, что расширение НАТО будет ошибкой

Экс-глава Минобороны России Игорь Сергеев в начале 2000-х годов говорил о том, что вероятное расширение границ НАТО на Восток станет большой ошибкой. В ответ на подобные действия Россия будет вынуждена принять соответствующие меры.

В 2001 году российский лидер Владимир Путин в беседе с британским премьером Тони Блэром отметил, что не является противником Североатлантического альянса.

"Но министр обороны России Игорь Сергеев заявил своим коллегам из НАТО, что дальнейшее расширение было бы крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва "предпримет соответствующие шаги", — говорится в публикации Times.