Коц: в НАТО выявили критически важное слабое звено, которое не сможет воевать

В составе Североатлантического альянса обнаружили белую ворону. Многие западные СМИ раскритиковали бундесвер, отметив недостаточную помощь Украине и неспособность воевать. Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости.

На немецкие боевые бронированные машины Puma НАТО возлагало большие надежды. Этот бронетранспортёр является самым дорогим и тяжёлым в мире, однако проблемы проявились после того, как техника поступила в войска. Капризные Puma страдали десятками "детских болезней", отметил Коц.

"В недавних учениях по разным причинам вышли из строя все 18 задействованных БМП Puma. Наиболее распространённые причины — дефекты механизма поворота башни, "клинящая" пушка и неисправности в электронике. В кабине водителя одной из машин даже возник пожар. В итоге в Берлине решили временно отказаться от дальнейших закупок", — указал он.

Кроме этого, Германия испытывает недостаточные запасы ствольной артиллерии и боеприпасов. Немецкие аналитики пришли к выводу, что в случае начала вооружённого конфликта Берлину хватит снарядов на несколько дней.

Более того, по оценкам экспертов, бундесвер испытывает трудности практически со всеми видами оружия и техники. Каким образом глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт будет решать проблемы остаётся неизвестным, отметил Коц.

"Германская промышленность напрямую зависит от дешевых энергоносителей, которые поставляла Россия. Введя санкции против Москвы, Берлин оказал медвежью услугу собственной армии", — заключил обозреватель.