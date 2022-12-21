Песков прокомментировал поставки оружия Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения Киеву чреваты усугублением украинского конфликта и не приведут к разрешению ситуации.

"Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемого вооружения. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта, и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине", — сказал Песков журналистам.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 300 танков помогут ВСУ выйти на границы, которые были до начала российской спецоперации.