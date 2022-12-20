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Министр обороны Украины Резников: 300 танков помогут ВСУ победить в СВО

Мир

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 300 танков помогут ВСУ победить в СВО.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ВСУ необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на границы, которые были до начала СВО. Резников же уточнил, что такое количество техники хватит только на одну большую кампанию. Но у киевских властей планы грандиознее — выход на границы 1991 года. По словам Резникова, для этого необходимо гораздо больше оружия и боеприпасов.

По его мнению, такие объёмы вооружения получить вполне реально. Однако для этого Запад должен нарастить поставки и начать поставлять танки.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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