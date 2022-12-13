Медведев о просьбе Зеленского прислать миссии ЕС на Украину: Нужна свежая кровь

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил европейцев, что на Украине они нужны в качестве "живого щита".

Бывший президент России не оценил инициативу президента Украины.

"Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита", — написал Медведев в своём микроблоге.

Политик объяснил, что не испытывает жалости к "этим дурачкам" и предположил, что Зеленскому "нужна свежая кровь".

Медведев посоветовал жителям Европы отказаться от такого приглашения.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о сносе памятников Александру Пушкину и Александру Суворову.