Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил европейцев, что на Украине они нужны в качестве "живого щита".
Бывший президент России не оценил инициативу президента Украины.
"Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита", — написал Медведев в своём микроблоге.
Политик объяснил, что не испытывает жалости к "этим дурачкам" и предположил, что Зеленскому "нужна свежая кровь".
Медведев посоветовал жителям Европы отказаться от такого приглашения.
Ранее Дмитрий Медведев высказался о сносе памятников Александру Пушкину и Александру Суворову.
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