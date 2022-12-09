Посол Антонов рассказал об угрозах дипломатам РФ в США

Американцы не оставляют попыток склонить российских дипломатов к измене родине. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, сотрудников российской дипмиссии в США постоянно запугивают, и ситуация там в этом отношении весьма накалённая, так что дипломатам РФ приходится сейчас очень непросто.

"Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная. Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону "демократической Америки". Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам", — рассказал Антонов на телеканале "Россия 24".

Ранее глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал отношения между Вашингтоном и Москвой "зимой", и им нужно время, чтобы "дозреть". Именно поэтому диалог между двумя странами пока не представляется возможным.