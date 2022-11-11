Антонов: США могли бы остановить конфликт на Украине "одним щелчком пальцев"

Американские власти могли бы с помощью "одного щелчка пальцев" остановить дальнейшее развитие украинского конфликта. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

В беседе с "Известиями" он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог бы перечить указаниям Запада.

"Если бы американцы действительно хотели прекращения конфликта на украинской земле, то могли бы сделать это одним щелчком пальцев", — указал дипломат.

Как пояснил Антонов, Украина уже давно лишилась суверенитета, ведь её правительство согласовывает все действия с Вашингтоном. По его словам, США не заинтересованы в завершении конфликта. Власти этой страны продолжают толкать Киев к боевым действиям, уточнил посол.

Ранее дипломат заявил, что украинское руководство готовит диверсию с применением "грязной бомбы" или провокацию на одной из подконтрольных киевскому режиму атомных электростанций.