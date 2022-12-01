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Власти Эстонии предупредили о вероятных отключениях электричества из-за дефицита

Мир

Руководитель эстонского правительства Кая Каллас сказала, что в стране возможны отключения света из-за недостатка ресурсов.

"Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 МВт", — подчеркнула премьер во время пресс-конференции правительства.

Вместе с этим чиновница сообщила, что в Швеции, Финляндии и Эстонии не функционируют несколько электростанций. Как отметила политик, либо власти будут лишать местных жителей света на маленький промежуток времени, либо граждане станут сами экономить ресурсы.

Ранее журналисты Financial Times предрекли Европе несколько лет энергетического кризиса.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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