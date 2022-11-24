FT: энергокризис в Европе продлится несколько лет

Западные эксперты прогнозируют, что энергетический кризис в Европе затянется на несколько лет. Хотя уже сейчас потрачены сотни миллиардов евро.

Британское издание Financial Times цитирует представителя швейцарско-нидерландского нефтетрейдера Vitol Сида Бамбавале, по словам которого "Европа переживает газовый кризис, он будет продолжаться в течение двух-трех лет".

Несмотря на "потраченные сотни миллиардов евро", заполнение хранилищ и оказание помощи домохозяйствам, "опасность кризиса велика, поэтому не надо создавать ложное чувство безопасности", подчеркнул эксперт.

Он и другие специалисты, опрошенные газетой, рекомендуют значительно снизить спрос на энергию и обеспечить дополнительные поставки природного газа. По мнению исполнительного директора Vitol Рассела Харди, "для сдерживания спроса на топливо важно, чтобы цены на энергоносители оставались высокими", сообщает ТАСС.

Ранее в Евросоюзе и в отдельных странах, которые входят в сообщество, заявили о том, что подземные хранилища газа заполнены практически на сто процентов. По мнению экспертов, эти запасы позволят Европе пройти зимний сезон. Правда, важное условие — если не будет сильных и длительных холодов.

Европейские политики заявляют, что свели к минимуму закупки газа в России. При этом ранее многие аналитики обращали внимание, что стремление Европы скупать газ где только возможно привели к большим проблемам для многих потребителей в Азии. Которые попросту не имеют возможности покупать газ по таким же ценам, по каким его покупают европейцы.

Впрочем, в Европе тоже недовольны ценами. Касается это недовольство поставок из США. Для европейских потребителей газ обходится в несколько раз дороже, чем для американских.