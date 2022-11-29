Полковник Макгрегор: Зеленский может стать жертвой украинских националистов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за безвыходного положения придётся рано или поздно идти на серьёзные уступки Москве или признавать военное поражение. А это разозлит украинских националистов. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу.

Эксперт считает, что Зеленский будет строго выполнять инструкции США, и наступит время, когда ему скажут, что пора "смириться с действительностью".

Будут необходимы переговоры, а Киеву по их результатам неизбежно придётся согласиться на территориальные уступки, добавил американский военный.

По его мнению, приняв эти условия, Зеленский вполне может стать жертвой радикальных националистов, и такой исход был бы очевидным.

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