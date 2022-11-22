Политолог Солонников: говорить о распаде ЕС на фоне СВО на Украине ещё рано

Отношения между Францией и Германией обострились из-за украинского конфликта. Политолог Дмитрий Солонников полагает, что сейчас ждать распада Евросоюза преждевременно и смотреть надо на поле боя. Кроме того, эксперт отмечает единомыслие среди европейской элиты на фоне СВО, так как у них есть общий "враг".

"Я считаю крайне опасным говорить про раскол в Европе и ждать его. Или считать, что какие-то европейские государства уходят с курса Вашингтона. Ни первого, ни второго процесса не наблюдается. России сейчас нужно победить именно на поле боя, а не ожидать проблем на Западе", — объясняет Солонников в беседе с ФАН.

Если бы не спецоперация, то кризис между Великобританией и Евросоюзом обострился ещё больше, а проблемы между Германией и Польшей лишь увеличились, отметил политолог. После завершения СВО следующим этапом может стать обострение отношений между "старой Европой" и Варшавой, Лондоном и Вашингтоном, заключил эксперт.