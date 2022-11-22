Кризис на Украине привёл к стратегическим разногласиям между Парижем и Берлином. По оценке экспертов, отношения между странами "находятся в низшей точке".
Если раньше Франция заведовала европейской безопасностью, теперь это функция перешла к Североатлантическому альянсу, что вовсе не устраивает Германию, которая из-за антироссийских санкций перестала быть центральным экономическим субъектом Европы.
"Внезапно Германия осознает, что Европе срочно нужна политика безопасности и обороны, в которой она может не полагаться на Францию", — пишет издание Foreign Policy.
Хуже того, Берлин и Париж имеют различные взгляды на "долгосрочные стратегические интересы", а значит "война между Францией и Германией снова становится возможной".
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