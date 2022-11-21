В Белом доме признали, что ракета, упавшая на территории Польши, выпущена ВСУ. Этой провокацией украинский и польский президенты хотели стравить Запад с РФ, уверен политолог Ростислав Ищенко.
В Киеве и Варшаве рассчитывали, что на Россию обрушится "вся американская мощь", но Вашингтон предпочёл избежать прямого столкновения с Москвой.
"Изменения позиции не произошло, просто Соединенные Штаты понимают, что два обормота — Дуда и Зеленский — решили поставить их на грань ядерного конфликта с Россией для того, чтобы получить свои дивиденды", — отметил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
Ранее в Минобороны России заявили, что причиной смерти двух польских граждан стала ракета украинской системы ПВО С-300.
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