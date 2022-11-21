Ищенко: два обормота — Дуда и Зеленский — решили устроить ядерную войну США с РФ

В Белом доме признали, что ракета, упавшая на территории Польши, выпущена ВСУ. Этой провокацией украинский и польский президенты хотели стравить Запад с РФ, уверен политолог Ростислав Ищенко.

В Киеве и Варшаве рассчитывали, что на Россию обрушится "вся американская мощь", но Вашингтон предпочёл избежать прямого столкновения с Москвой.

"Изменения позиции не произошло, просто Соединенные Штаты понимают, что два обормота — Дуда и Зеленский — решили поставить их на грань ядерного конфликта с Россией для того, чтобы получить свои дивиденды", — отметил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее в Минобороны России заявили, что причиной смерти двух польских граждан стала ракета украинской системы ПВО С-300.