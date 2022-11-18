Красный Крест назвал недопустимыми действия ВСУ, привязавших людей к столбам

Международный комитет Красного Креста (МККК) опубликовал заявление, в котором подверг критике действия украинских властей, под началом которых было допущено привязывание поддерживающих Россию людей к столбам в Херсоне ВСУшниками.

В Красном Кресте подобные действия резко осудили, напомнив, что они непозволительны ни при каких обстоятельствах, поскольку унижают человеческое достоинство.

"Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека. Они не оправданы ни при каких обстоятельствах", — заявили в МККК. Обращение организации опубликовало РИА Новости.

В МККК посчитали нужным напомнить об обязательствах в рамках Женевской конвенции, подписанной сторонами конфликта.