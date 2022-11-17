Гаагский суд: ЗРК "Бук", который сбил самолёт MH17, доставили из России

Судья Гаагского суда Хендрик Стинхейс заявил, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит малайзийский самолёт Boeing рейса MH17, сначала был привезён из РФ на Украину, а потом вывезен в Россию.

В четверг, 17 ноября началось заседание Окружного суда Гааги, итогом которого станет вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

Ранее судья сказал, что самолёт был уничтожен ракетой, выпущенной из "Бука", который находился около посёлка Первомайский. Этот населённый пункт контролировали ополченцы ДНР, отметил Стинхейс.