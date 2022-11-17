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Гаагский суд: самолёт MH17 был уничтожен из "Бука" со стороны Первомайского

Мир

Судья Гаагского суда Хендрик Стинхейс заявил, что малайзийский самолёт Boeing рейса MH17 зенитно-ракетный комплекс сбил "Бук" со стороны посёлка Первомайский, который находился под контролем ополченцев ДНР.

В четверг, 17 ноября началось заседание Окружного суда Гааги, итогом которого станет вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

Судя по всему, судья вынесет заочный приговор четырём обвиняемым по делу — одному украинцу и трём россиянам, среди которых экс-глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). Прокуратура Нидерландов настаивает, чтобы суд приговорил их к пожизненному заключению.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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