Судья Гаагского суда Хендрик Стинхейс заявил, что малайзийский самолёт Boeing рейса MH17 зенитно-ракетный комплекс сбил "Бук" со стороны посёлка Первомайский, который находился под контролем ополченцев ДНР.
В четверг, 17 ноября началось заседание Окружного суда Гааги, итогом которого станет вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Судя по всему, судья вынесет заочный приговор четырём обвиняемым по делу — одному украинцу и трём россиянам, среди которых экс-глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). Прокуратура Нидерландов настаивает, чтобы суд приговорил их к пожизненному заключению.
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