Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов оценил данные ООН о количестве жителей Земли.
По мнению эксперта, миру не угрожает перенаселение. Как напомнил специалист, недавно представители организации опубликовали доклад, согласно которому рост этого показателя завершится в 2070 году. Также Крупнов обратил внимание на "чуму малодетности" на территории развитых стран.
"Все объективные исследователи говорят о демографической зиме", — заключил аналитик, слова которого приводит RT.
Ранее в ООН сообщили, что население нашей планеты достигло восьми миллиардов человек.
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