Аналитик Крупнов развеял опасения по поводу перенаселения Земли

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов оценил данные ООН о количестве жителей Земли.

По мнению эксперта, миру не угрожает перенаселение. Как напомнил специалист, недавно представители организации опубликовали доклад, согласно которому рост этого показателя завершится в 2070 году. Также Крупнов обратил внимание на "чуму малодетности" на территории развитых стран.

"Все объективные исследователи говорят о демографической зиме", — заключил аналитик, слова которого приводит RT.

Ранее в ООН сообщили, что население нашей планеты достигло восьми миллиардов человек.