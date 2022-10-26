Удар человека по природе сильнее любого ядерного взрыва

Трагедия наша в том, что сегодня мы больше обращаем внимание на удары военных ракет по нашей инфраструктуре и совсем забываем в мирные годы, что сами наносим непоправимый удар по своей стране. Неважно, по какой. Речь идёт об экологии. А удар человека по природе посильнее любого ядерного взрыва.

Что хуже: "парниковый эффект" или лесные пожары

За последние десятилетия неоднократно проходили встречи экологов в японском Киото, в немецком Берлине или русской Москве. В центре внимания всегда стоял вопрос о необходимости принятии экстренных мер, чтобы уменьшить проблему "потепления климата". Если на Севере от этого тают айсберги, то на Юге в засушливых районах увеличивается площадь песчаных пустынь.

Одна из проблем так и не была решена за десятилетия. Речь идёт о парниковых газах. Неслучайно предлагалось, чтобы индустриально развитые страны должны были платить больше 10 долларов штрафа за каждую тонну газа, выбрасываемую в атмосферу при сжигании различных видов топлива. А что сжигает промышленность — это загадка.

Здесь впереди планеты всей оказались США, на долю которых приходится процентов 30 всех выбросов промышленных газов. Сегодня, когда вся бытовая промышленность Запада завязана на Китае, к последнему также немало вопросов.

А лесные пожары? В своё время гигантские пожары опустошали леса на островах

Суматра,

Борнео,

Ява.

Общая площадь сгоревшего леса составляла 800 тысяч гектаров. Тучи токсичного дыма погружали в темноту огромные города. А если вспомнить недавние хищнические вырубки леса на Амазонке, то тема защиты экологии вообще может перейти в состав проекта.

Конечно, нередко пожары лесов вызваны периодически повторяющейся засухой, но главное в том, что многие государства легально или под видом "выжигания травы" массово уничтожают свои лесные запасы. А можно и просто их вырубать, виня во всём некий криминал. Основа трагедии в том, что некоторые страны обрекают своё население на самоубийство, ставя в основу политики прибыль. Другое дело, куда эта прибыль идёт.

Страны Северного и Южного полушарий Земли продолжают в течение десятилетий систематически уничтожать свою природную среду. Речь идёт и о почве, воде, атмосфере, куда сливаются тоннами химикаты. Лес здесь занимает первостепенное значение. Увы, Россия — не исключение.

Если в Российской империи уже в годы правовой реформы приняты законы о жесточайшем наказании за незаконную вырубку леса, то сегодня эта вырубка идёт под видом "санитаров леса", или кто во что горазд. А уж о миллионах гектаров сожжённого леса в Сибири и на Дальнем Востоке и говорить не приходится. А это несметное количество погибших

насекомых,

птиц,

животных,

которые и делают наш мир живым для человечества. О погибших людях и уничтоженных селениях во время подобных пожаров — это отдельная тема. И этим должна заниматься прокуратура.

Сегодня уже никого не удивить тем, что в мире стремительно идёт урбанизация. Резко сократились площади, которые ещё несколько лет назад засевались сельскохозяйственными культурами. Грунтовые воды впитывают в себя грязное масло, сливаемое из автомобилей и химических предприятий. А поход в лес постоянно приводит нас к обилию пластиковых бутылок и упаковок, вероятно, от таких же любителей природы, как и мы.

Вместо лесной брусники — гамбургеры с ГМО

Напомним, что за 2019 год на всей территории России было зафиксировано более 14 тысяч лесных пожаров. Поражённая площадь составила около 15 миллионов гектаров, а площадь погибших лесных насаждений достигла 63,8 тысячи гектаров. На их восстановление, по оценкам экологов, уйдёт от 60 до 100 лет.

Уже десятилетия назад экологи отмечали, что к 2010 году лесной покров Земли сократится более, чем на 40 процентов, по сравнению с концом прошлого тысячелетия. Вероятно, зная, сколько в России и в мире было уничтожено огнём и вырублено лесов, учёные были большими оптимистами.

Также экологи предполагали, что в 2040 году накопление "парниковых газов" приведёт к повышению температуры на Земле на 3 градуса, поднимется соответственно и уровень воды в океанах. А если сюда ещё приписать и неожиданный многотонный выброс всякой дряни в атмосферу от вулканов по всему миру? Мало не покажется.

Но мы о лесе. Россию по наличию лесного покрытия пока ещё можно сравнить с Латинской Америкой и с США. В той же Франции и некоторых странах Европы на дрова леса были вырублены ещё в XII веке. А ведь в лесах живёт более 70 процентов животных.

Международный союз охраны природы уже заявлял, что при существующем отношении к нашей экологии в ближайшее время человечество потеряет 20 процентов существующих видов организмов. Впрочем, для нас главное — были бы "бургеры" и "чипсы", пусть даже и накачанные ГМО. А вот сколько лет нам положат на жизнь эти фастфуды, никого не интересует.

Нынешние реалии подводят мир к тому, что уже около миллиарда человек на нашей Земле страдают от недоедания. А мы вряд ли сможем передать следующему поколению ту природу, которой мы восторгались, нюхая ромашки в детстве и отрочестве.