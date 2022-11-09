Медведев о выборах в США: Ставка на упоротого "гетьмана" была ошибкой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о результатах выборов в Конгресс и Сенат США.

Экс-президент России считает, что итоги выборов в США свидетельствуют о том, что "привычный мир дедушки Байдена улетает".

О том, что в США грядут перемены, по мнению политика, говорит и "истеричный "ультиматум" украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке".

"Поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого "гетьмана" была большой ошибкой", — написал Медведев в своём микроблоге.

Зампред Совбеза сопроводил свою публикацию мемом с изображением воспарившей над миром свиньи.

"Я писал, что от нас отвернулись некоторые надменные страны и их подсвинки. Но весь мир не хрюкает с ними в хоре", — гласит подпись на картинке.

Ранее Медведев выразил уверенность в том, что на выборах в Конгресс США имеют место манипуляции.