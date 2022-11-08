Медведев уверен, что на выборах в Конгресс США имеют место манипуляции

По словам председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, проблема манипуляции с голосами в процессе избирательной кампании не имеет к "ЕР" никакого отношения, в отличие, например, от выборов в американский Конгресс, которые проходят 8 ноября.

В связи с этим Медведев немного подождать и оценить, каков будет итог манипуляций с выборами в Конгресс США во вторник.

Такую точку зрения Медведев высказал в ходе встречи с губернаторами, претендующими на должности секретарей региональных отделений "Единой России".

После того, как губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что во время избирательной кампании власти ставили во главу угла заботу о гражданах, в то время как отдельные партии и их лидеры рассчитывают исключительно на манипулирование голосами.

"Вы сказали, что избирательная кампания обычно сводится к манипулированию голосами, но это не про нашу партию, я надеюсь, вы сказали. Речь идет о некоторых случаях, которые бывали в истории страны, наверное. Это существует и в других, конечно, местах: посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в конгресс США сегодня. Но это не про нас. Наша позиция совершенно другая", — отреагировал Медведев.