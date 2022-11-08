Медведев пожелал главе Сахалинской области не разделить судьбу большевиков

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко избежать участи некоторых большевиков.

Между Дмитрией Медведевым и главой Сахалинской области Валерием Лимаренко состоялся интересный диалог.

Губернатор пошутил, что он в партии с основания, то есть он человек "с дореволюционным стажем”.

— Большевик с дореволюционным стажем? Вы на это намекаете? — Ну, пока это шутки, прошу прощения… — Надеюсь, что Вас не постигнет судьба некоторых большевиков с дореволюционном стажем в известный период, — такая беседа состоялась между двумя государственными деятелями.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о возможности отменить мораторий на смертную казнь в РФ.